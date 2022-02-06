Москва, , 11:04 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Государственный департамент США после того, как его представитель попросил средства массовой информации «поверить США на слово» о якобы имеющихся планах России снять фейковые видео про нападение со стороны Украины. Об этом Пушков написал в своем телеграм-канале.

Госдеп США Turaneli.tv

«Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент «Ассошиейтед пресс» Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной «лапше» про русских на брифинге Госдепа», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на брифинге Госдепа журналист агентства Associated Press попросил предоставить хоть какие-то доказательства того, что Россия якобы собирается снять подставные видеоролики о том, как Украина якобы нападает на Россию. Представитель Госдепа заявил, что доказательства он не предоставит и попросил поверить на слово.

При этом в американской прессе последнее время постоянно появляются публикации на тему того, как Россия якобы готовит нападение на Украину.