Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американской компании SpaceX начали изучать проблему с запаздывающим раскрытием парашютов космических кораблей Dragon. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Приводнение Crew Dragon Official SpaceX Photos

Проблема с запаздывающем раскрытием одного из четырёх парашютов возникла при возвращении пилотируемого корабля Crew Dragon 8 ноября 2021 года. Позже она повторилась при приводнении грузового корабля Dragon 24 января 2022 года.

Представители NASA и SpaceX на брифинге рассказали, что специалисты занялись изучением этой проблемы. Они добавили, что предварительные расчёты показывают, что запаздывающее раскрытие одного из парашютов не создаёт угрозы для безопасности миссий.

Представитель SpaceX Билл Герстенмайер добавил, что эта проблема будет решена до следующего запуска пилотируемого Crew Dragon. Ближайший старт корабля Crew Dragon к Международной космической станции будет коммерческой миссией с гражданским экипажем Ax-1. Пуск запланирован на 30 марта 2022 года.

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