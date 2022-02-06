Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM Ростовские специалисты оценочной компании приступили к осмотру квартир аварийного дома, расположенного в переулке Кривошлыковском. Однако не все жильцы впустили к себе оценщиков, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Проводка на стенах аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

На оценку выкупной стоимости квартиры городские власти в срочном порядке выделили 360 тыс. рублей. Специалистам удалось осмотреть более половину помещений — 31 квартиру (всего в доме расположено 60 квартир). Собственники третьего подъезда выступили против процедуры и не разрешили оценщикам заходить в квартиры.

«Оценка жилья будет проводиться сравнительным методом, учитывая реальную рыночную стоимость жилья в Ростове на сегодняшний день, учитывая такие критерии, как местоположение дома, этажность и состояние квартиры», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что в доме из-за его состоянии был объявлен режим ЧС. С 1 февраля городские власти начали эвакуацию жильцов в отдалённый микрорайон Суворовский. Однако часть жильцов аварийного дома категорически против переезда. Люди уверены, что пятиэтажный дом подлежит ремонту.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону 11 семей переехали из аварийного дома