Москва, 6 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В аэропорту Шереметье (Москва) возадержали 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве. Об этом 6 февраля передает РЕН ТВ.

Syl.ru Шереметьево

Молодой человек пытался совершить побег на родину в Узбекистан, но его задержали перед вылетом.

По версии следствия, 4 февраля он убил 29-летнего мужчину в подъезде дома на севере Москвы и скрылся. Рядом с телом погибшего нашли улики, указывающих на личность убийцы. Момент убийства также мог попасть на камеры наблюдения.

Возбуждено уголовное дело.