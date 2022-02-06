Ростов-на-Дону, 6 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи со снегопадом, переходящим в мокрый снег и дождь, водителей и пешеходов призвали к внимательности и осторожности, передаёт ИА REGNUM 6 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Госавтоинспекция напомнила водителя о необходимости соблюдения всех правил дорожного движения в условиях непогоды. Не следует совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Автомобилистов просят снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам.

Пешеходам также следует быть крайне осторожными, пересекая проезжую часть. Ребёнка необходимо крепко держать за руку, переходя дорогу.