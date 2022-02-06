Вашингтон, 6 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Финикс Санз» уверенно обыграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 80:95.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Санз» Деандре Эйтон, оформивший в матче дабл-дабл с 20 очками и 16 подборами.

В составе «Уизардс» наиболее результативным оказался центровой Монтрезл Харрелл, который набрал за игру 15 очков.

Отметим, в следующем матче «Финикс» 8 февраля дома сыграет с клубом «Чикаго Буллз», а «Вашингтон» в этот же день также у себя примет команду «Майами Хит».