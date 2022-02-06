Улан-Удэ, 6 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Бурятии по данным на 1 января 2022 года суммарная задолженность по зарплате составила 4606 тыс. рублей, что на 15,9% меньше, чем месяцем ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

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Весь объём задолженности приходится на уволенных работников в транспортной отрасли. Долги образовались, как отмечается, из-за отсутствия собственных средств на предприятиях.

«Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 января 2022 года составила 29 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 158 828 рублей», — добавили в службе статистики.