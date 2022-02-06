Красногорск, , 10:40 — REGNUM Квадроцикл пропавшего в Одинцове (Подмосковье) экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина нашли в Москве-реке, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.

Платформа «Одинцова» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об исчезновении экс-замминистра юстиции стало известно 5 февраля. Инцидент произошел в с. Аксиньино. Якунин уехал около 18:00 мск в поле на квадроцикле и не вернулся.

По данным регионального главка МЧС РФ, вероятно, катаясь на снегоходе, он провалился под лед в Москву-реку.

Следователи организовали доследственную проверку после информации о том, что житель Одинцовского городского округа провалился под лед на квадроцикле, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону.

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