Элиста, , 10:39 — REGNUM В Лаганском районе Калмыкии вынесен приговор мужчине, укравшему металл с территории бывшего рыбозавода. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Металлолом

Следствием и судом установлено, что в ночь на 1 августа 2021 года мужчина незаконно проник в помещение производственного корпуса, откуда демонтировал и похитил медные электрические провода, кондиционеры и другие электроприборы, содержащие цветной металл. Украденное имущество злоумышленник намеревался продать. Компании «Агат» был причинён ущерб в размере 770 тыс. рублей.

Мужчина сознался и раскаялся в содеянном.

Суд назначил преступнику наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком три года.