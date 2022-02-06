Москва, , 10:37 — REGNUM 6 февраля в Москве ожидается облачная погода, мороз и снег, сообщается на портале «Метеоновости».

Снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Температура воздуха составит от — 5 до — 7 градусов в мегаполисе, до — 10 градусов — в Подмосковье.

Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что оттепель с температурой на 8−10 градусов выше климатической нормы и осадки ожидаются в центральной части Европейской России.

Такая погода обусловлена «пульсацией исландского климатического центра образования циклонов».

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