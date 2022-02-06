Жителям Москвы пообещали мороз и снег
Москва, 6 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. 6 февраля в Москве ожидается облачная погода, мороз и снег, сообщается на портале «Метеоновости».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Снег в Москве
Температура воздуха составит от — 5 до — 7 градусов в мегаполисе, до — 10 градусов — в Подмосковье.
Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что оттепель с температурой на 8−10 градусов выше климатической нормы и осадки ожидаются в центральной части Европейской России.
Такая погода обусловлена «пульсацией исландского климатического центра образования циклонов».