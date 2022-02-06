Пекин, , 10:31 — REGNUM Российская фигуристка Камила Валиева мотивирует других спортсменов сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение 6 февраля высказал в беседе с журналистами капитан российской команды по фигурному катанию Никита Кацалапов.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов (сс) Rama

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«В этой хрупкой девчонке собрались все самые лучшие качества для фигуристки. Она мотивирует всю сборную. Она замечательный человек, потрясающий спортсмен», — сказал он.

Также Кацалапов отметил, что смотреть за выступлениями Валиевой является «одним удовольствием» и добавил, что спортсменка улучшает их качество от раза к разу.

Кроме этого, капитан российской команды по фигурному катанию на Играх указал на то, что в сборной много сильных молодых фигуристов, таких как Марк Кондратюк, Анна Щербакова и Александра Трусова.

«У нас много молодых спортсменов, которые могут быть величайшими фигуристами. Уже», — добавил Кацалапов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что второе место в произвольной программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине занял российский фигурист Марк Кондратюк.