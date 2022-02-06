Лондон, 6 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Самым надёжным большим кроссовером при эксплуатации в Великобритании признана модель Honda CR-V. Об этом пишет британский автомобильный журнал What Car.

M 93 Автомобиль Honda CR-V

Авторы издания составили рейтинг надёжности кроссоверов на основании 13 тысяч отзывов автовладельцев. В опросе участвовали владельцы кроссоверов в возрасте от 6 до 15 лет.

В категории компактных кроссоверов самой надёжной признана модель Suzuki Vitara с рейтингом 100%. Худший результат в этой категории показал Mini Countryman (рейтинг 83%).

Владельцы больших кроссоверов реже всего сообщали о поломках модели Honda CR-V (95,8%). Чаще всего в этой категории владельцы жаловались на проблемы модели Land Rover Discovery Sport. В категории премиальных кроссоверов лучшие результаты показал Porsche Macan (88,1%). Наименее надёжным признан Land Rover Discovery (43,4%).

Среди семейных кроссоверов лучше всего при эксплуатации себя показал BMW X1 (97,8%). Самой проблемной оказалась модель Range Rover Evoque (61,7%).