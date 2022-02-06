Горно-Алтайск, 6 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. На территории Алтайского заповедника впервые обнаружены два вида лишайника — Уснея коротковолосистая и Лептогиум Бурнета. Последняя входит в Красную книгу России и Республики Алтай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заповедника.

Алтайский заповедник Лишайники в Алтайском заповеднике

Полевые работы проходили летом 2021 года, учёные собрали более 350 листов гербария растений, в т.ч. коллекцию лишайников. Материалы были переданы в Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН для обработки.

«На сегодняшний день, с учётом новых полученных данных, в Алтайском заповеднике насчитывается 265 видов лишайников. Специалисты предполагают, что это далеко не окончательная цифра», — отметили в учреждении.