Ростов-на-Дону, 6 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону обрушилась стена ветхого трёхэтажного дома. Об инциденте на улице Ульяновской сообщили очевидцы в социальных сетях.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В старом Ростове

«На [улице] Ульяновской, 8 недалеко от [переулка] Соборного обрушилась стена дома», — сообщил подписчик паблика «Ростов Главный».

К месту происшествия прибыли оперативные службы и администрация, пишет портал donnews.ru. По информации интернет-издания, дом был расселён, а в 2021 году здание должны были снести.