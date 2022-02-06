Ростов-на-Дону, , 10:19 — REGNUM Управление МВД России по Ростову-на-Дону возглавил полковник полиции Сергей Шпак. Информация об этом размещена на сайте ведомства, передаёт ИА REGNUM.

Эмблема МВД

До утверждения в должности Сергей Шпак руководил ростовской полицией с приставкой «врио». Ранее он возглавлял Кировский и Октябрьский отдела полиции.

ИА REGNUM напоминает, что с 2016 по 2018 год Дмитрий Вельможко являлся начальником управления МВД России по городу Ростов-на-Дону. Он был назначен заместителем начальника главного управления МВД России по Ставропольскому краю в марте 2020 года.

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