Элиста, 6 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате дорожной аварии на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

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ДТП случилось примерно в 23:20 мск 5 февраля на 292-м километре трассы Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь». В Целинном районеводитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Была оказана помощь одному пострадавшему.

К месту аварии выезжали силы и средства Целинного пожарно-спасательного гарнизона.