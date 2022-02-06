Москва, , 10:05 — REGNUM Выведенный на околоземную орбиту спутник Минобороны РФ принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк Mil.ru

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк 5 февраля. Спутник с присвоенным порядковым номером «Космос-2553» успешно достиг целевой орбиты, специалисты Космических войск ВКС РФ установили с ним связь.

«Технологический космический аппарат «Космос-2553» оснащён вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц», — рассказали в Роскосмосе о предназначении выведенного на орбиту спутника.

Запуск с космодрома Минобороны РФ Плесецк стал первым российским космическим стартом в 2022 году. Всего на этот год запланировано около 30 запусков российских носителей. В 2021 году Россия провела 25 стартов.

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