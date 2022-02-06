Вашингтон, 6 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. К Земле летит астероид 2007 UY1, который приблизится к планете 8 февраля. Об этом сообщили в NASA.

Астероид

Небесное тело — в 5,3 млн км от планеты, что равняется примерно 14 расстояниям от Земли до Луны. Диаметр объекта — 150 м, что больше футбольного поля. В теории, он может нанести Земле серьезный ущерб в случае столкновения.

При этом астероид не считается опасным: вероятность его столкновения с планетой крайне мала.

Ранее в NASA сообщали, что в марте 2022 г. астероид 138 971 (2001 CB21) приблизится к Земле. Диаметр тела — 1,3 км, он в 4 раза выше Эйфелевой башни. Он двигается со скоростью 43 тыс. км/ч.

NASA определило его как «потенциально опасный», но в обозримом будущем с Землей он не столкнется.