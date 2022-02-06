Челябинск, , 10:01 — REGNUM В Челябинске задержан гражданин, подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Уголовный кодекс

Medvestnik.ru

По данным полиции, в одном из общежитий гражданин похитил мобильный телефон и комплектующие для компьютера. Пострадавшим оказался мужчина 1990 года рождения. По словам гражданина, налётчик угрожал ему ножом.

Под подозрением оказался ранее судимый гражданин 1988 года рождения. Имущество он уже успел продать и деньги потратил. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.