Орландо, США, 6 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Мемфис Грззлиз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 115:135.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Грззлиз» Джа Морант, на счету которого 33 очка во встрече.

У «Орландо» наиболее результативным оказался разыгрывающий Коул Энтони, который набрал за игру 22 очка.

Отметим, в следующем матче «Мемфис» 9 февраля примет у себя клуб «Лос-Анджелес Клипперс», а «Орландо» 7 февраля также дома сыграет с командой «Бостон Селтикс».