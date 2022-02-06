Москва, , 10:00 — REGNUM До 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США. Об этом заявил Анатолий Антонов — посол РФ в США — в эфире «Соловьев Live».

Он напомнил, что ранее из Вашингтона уехали 27 дипломатов.

«Было сказано — вам … предписано покинуть США», — сообщил он. При этом американская сторона угрожала арестами в случае несоблюдения сроков, что является «настоящей высылкой».

В октябре 2021 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США потребовали отъезда еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников дипмиссий. По ее мнению, обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится.