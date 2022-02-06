Нур-Султан, , 09:58 — REGNUM В аэропорту Алма-Аты задержали блогера Ермека Нарымабева (осужденного в Казахстане), который скрывался в Киеве несколько лет, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Нарымбаев находился в розыске, его поместили в СИЗО.

В 2016 г. его приговорили к 3-м годам лишения свободы по статье «Разжигание социальной, национальной, расовой, сословной или религиозной розни». В марте того же года наказание смягчили на ограничение свободы на тот же срок, после чего блогер, несмотря на запрет, уехал из Казахстана на Украину.

Нарымбаев анонсировал свое возвращение в Казахстан 23 января. В соцсетях сообщал, что надеется на диалог с властями.