Далматово, Курганская область, 6 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Судьбу памятника героя Гражданской войны Станислава Рукманиса в городе Далматово Курганской области уполномочено решать только министерство культуры РФ. Об этом ИА «Красная Весна» сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Musey.dalmatovo.ru Памятник Станиславу Рукманису в городе Далматово

Отмечается, что могила Станислава Рукманиса является памятником регионального значения.

«Принятие решения о возможности перемещения объекта культурного наследия, вне зависимости от категории его историко-культурного значения, отнесено к исключительным полномочиям Министерства культуры Российской Федерации», — говорится в ответе правительства Курганской области.

В ведомстве также пояснили, что «решение о перемещении объекта культурного наследия может быть принято, когда это связано с необходимостью предотвратить повреждение, разрушение, уничтожение объекта культурного наследия от неблагоприятного воздействия окружающей среды, иных негативных воздействий неустранимого характера». В иных ситуациях приоритет отдаётся нахождению памятника на прежнем месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Далматово инициировали опрос населения о перезахоронении Рукманиса. Захоронение героя Гражданской войны, находившееся на Успенской площади города более ста лет, предлагается перенести на привокзальную площадь.

Герой Гражданской войны Станислав Рукманис погиб 28 июля 1919 года в бою за возвращение города Далматово в состав Советской России. На нынешнем месте бойца Красной армии похоронили его товарищи в день его гибели. Памятник над его могилой появился уже в 1920 году.