Абакан, 6 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки от COVID-19 излечились 343 пациента. В то же время подтвердился диагноз у 1202 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Большинство новых носителей обратились к медикам с симптомами ОРВИ или пневмонии, либо входили в число контактных лиц.

«20 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 10 — при самостоятельном обследовании, 7 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — добавили в правительстве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 10 868. Коэффициент распространения инфекции за последнюю неделю составил 2,8.