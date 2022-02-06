Лондон, 6 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Британская королева Елизавета II пожелала, чтобы супруга наследника британского престола принца Чарльза Камилла, в случае восшествия на престол, получила титул королевы-консорта. Об этом сказано в послании Букингемского дворца, приуроченном к 70-летию восшествия Елизаветы II на престол.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

95-летняя королева Елизавета II взошла на престол 70 лет назад, после кончины её отца — короля Георга II. Её главным наследником является старший сын — 73-летний принц Чарльз. Супруга Чарльза — 74-летняя Камилла Паркер-Боулз. Ожидалось, что, в случае восшествия на престол, Камилла получит титул принцессы-консорта, однако королева решила иначе.

«Когда придет время и мой сын станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что оказывали мне. Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу», — сказано в её письменном обращении.

Стоит отметить, что многие эксперты сомневаются в том, что принц Чарльз все же взойдёт на престол. Он не пользуется широкой популярностью, и многие опасаются, что коронация Чарльза станет концом британского Содружества наций. Куда большей популярностью у подданных британской короны пользуется старший сын Чарльза — принц Уильям, который, по идее, должен унаследовать корону после Чарльза.