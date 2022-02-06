Пекин, , 09:47 — REGNUM Победительницей в слоупстайле на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине стала сноубордистка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сноуборд

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Победный результат новозеландской спортсменки составил 92,88 балла.

Второе место заняла представительница США Джулия Марино, показавшая результат 87,68 балла, третье место у Тесс Коади из Австралии (84,15 балла). Российские сноубордистки не принимали участия в соревнованиях.

Отметим, Зои Садовски-Синнотт также является дважды чемпионкой мира и дважды серебряным призером мировых чемпионатов, а также бронзовым призером Олимпиады в Пхёнчхане в биг-эйре.