Омск, , 09:47 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело против водителя такси из-за гибели человека при ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, трагедия произошла в мае 2021 года.

Такси Kirov-portal.ru

Женщина 1982 года рождения за рулём автомобиля такси на улице Перелета врезалась в стоящий у проезжей части Chevrolet Niva.

«Машина в свою очередь наехала на стоявшего у правой передней двери транспортного средства 75-летнего водителя. Мужчина получил тяжелые травмы и через неделю после аварии скончался в больнице», — добавили в управлении.

Омичка рассказала полиции, что она потеряла сознание, находясь за рулём, что и спровоцировало аварию. Но по словам пассажира, водитель в момент ДТП отвлеклась от дороги, чтобы принять новую заявку. Его показания были подтверждены судмедэкспертами.

Уголовное дело возбуждено за нарушение водителем правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.