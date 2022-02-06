Красногорск, 6 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Квадроцикл пропавшего в Одинцове Московской области экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина нашли в Москве-реке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Одинцова»

«Выполнено 4 погружения, обнаружен квадроцикл», — отмечается в сообщении.

Ялунин пропал в Одинцове. Об исчезновении экс-замминистра юстиции стало известно 5 февраля. Инцидент произошел в с. Аксиньино, возле садового товарищества «Солнечный берег». Якунин уехал около 18:00 мск в поле на квадроцикле и не вернулся. Мобильный телефон с собой не взял.

По данным регионального главка МЧС, вероятно, катаясь на снегоходе, он провалился под лед в Москву-реку.