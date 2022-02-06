Новосибирск, , 09:40 — REGNUM Пока новосибирские школьники находятся на дистанционном обучении, родителям необходимо уделить особое внимание их дорожной безопасности. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

На дороге Цитата из к/ф «Рожденный стать королём». Реж. Джо Корниш. 2019. Великобритания

Напомним, что по данным ГИБДД, в Новосибирской области с начала года резко выросло число аварий с участием несовершеннолетних.

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«Необходимо побеседовать с детьми и напомнить им о простых правилах дорожной безопасности — никогда не игнорировать сигналы светофора, переходить проезжую часть строго в установленных для этого местах и не играть вблизи проезжей части, — подчеркнула Болтенко. — Помимо этого, обязательно необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде детей, особенно в темное время суток и условиях недостаточной видимости, чтобы дети были заметнее для водителя на дороге».

Она отметила, что родителям следует контролировать прогулки детей и не отпускать их одних на улицу, «чтобы радость от зимних забав не закончилась дорожными травмами и увечьями».