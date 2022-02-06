Москва, , 09:36 — REGNUM Музыкант Гарик Сукачёв исполнит одну из главных ролей в новогодней комедии Киностудии им. Горького. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Киностудия им. Горького Diletant.media

Новогодняя комедия получила название «Дядя из Чикаго». Режиссёром проекта стал Александр Баршак, известный по фильмам «День слепого Валентина» и «День выборов 2». Главную роль исполнит Алина Алексеева. В актёрский состав также вошли Павел Прилучный и Гарик Сукачёв.

«Наш новый фильм будет добрым, трогательным, весёлым и по-настоящему новогодним. Зрители вместе с героями отправятся в совершенно невероятные приключения накануне всеми любимого праздника», — отметила генеральный продюсер киностудии Лика Бланк.

Съёмки картины, создаваемой при поддержке Минкультуры РФ, должны стартовать в марте 2022 года. Ожидается, что комедия выйдет в прокат уже в конце текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года правительство РФ одобрило программу реконструкции Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, выделив из федерального бюджета свыше 1,1 млрд рублей.