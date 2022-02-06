Новосибирск, 6 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала 2022 года число аварий с участием несовершеннолетних резко выросло. Это следует из данных ГИБДД региона.

Анна Смирнова-Кожухова Авария

Так, с начала января 2022 года произошло 14 ДТП с участием несовершеннолетних — девять в Новосибирске. Это на 75% больше показателя 2021 года (восемь таких ДТП).

Дети-пешеходы пострадали в 83,3% ДТП от общего числа, сучастием детей-пассажиров произошло две аварии — два ребёнка получили травмы.