Лондон, , 09:30 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл команду «Брайтон» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гарри Кейн enviro warrior

Игра состоялась на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей оформил дубль нападающий Гарри Кейн (13-я и 66-я минуты), у гостей голы забили отправивший мяч в собственные ворота полузащитник Соломон Марч (24-я) и хавбек «Брайтона» из Мали Ив Биссума (63-я).

Отметим, по итогам матча «Тоттенхэм» прошел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Брайтон» выбыл из его дальнейшего розыгрыша.