Новосёловский район, , 09:28 — REGNUM В Новоселовском районе Красноярского края следователи организовали проверку по факту гибели двух человек в результате пожара. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар в Красноярском крае СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Возгорание в частном доме в селе Легостаево произошло ночью 5 февраля. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела жильцов — 40-летнего мужчина и его 62-летней матери.

«Незадолго до трагедии они употребляли алкогольные напитки. Поздним вечером 04 февраля 2022 года в доме возник пожар. Предположительно, причиной возгорания явилось неосторожное обращение погибших с источниками огня при курении», — отметили в управлении.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.