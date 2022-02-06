Вашингтон, 6 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Дмитрий Саймс, издатель и гендиректор National Interest (NI, США), предсказал сценарий возможного начала гипотетического конфликта между РФ и Украиной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, в декабре 2021 г. он побеседовал с представителями российской политической элиты, которые заявили, что у РФ нет никаких агрессивных планов.

«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного вторжения РФ просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО … не были удовлетворены. В РФ все собеседники отрицают такую возможность», — пишет он.

Саймс также подчеркнул, что в случае агрессии в сторону России она «будет действовать решительно».

Отмечается, что в РФ готовятся ответить на «санкции из ада» широким спектром мер, которые будут направлены против экономики Запада.