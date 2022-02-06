Москва, , 09:24 — REGNUM Средний чек жителей РФ за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в 2021 г. составил 3 405 рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

ЖКХ

Аналитики изучили операции по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения банка за 2021 г. и сравнили их с данными 2020 г. Средний чек коммунального платежа в 2021 г. составил 3 405 рублей. При этом средний чек за ЖКУ в минувшем году подрос относительно 2020 г., когда он составлял 3 168 рублей, передает РИА Новости.

Отмечается, что на динамике могла сказаться аномально теплая зима 2019−2020 гг. В тот сезон температура в батареях многих регионов РФ была ниже обычного, поэтому средняя сумма оплаты отопления также снизилась. А в 2021 г. выдалась снежная зима с морозами, поэтому оплата по приборам учета потребления тепла оказалась выше.