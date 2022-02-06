Новосибирск, 6 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Новосибирске по данным на 13:00 (время местное) сегодня, 6 февраля, уровень загрязнения воздуха оценивается в 7 баллов из 10 (где 1 — чистый, 10 — очень грязный). Такие данные приводит сайт AirVoice.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

«Не рекомендуем выходить на улицу», — говорится в сообщении.

Отметим, что по прогнозу Западно-Сибирсокого гидрометцентра, во сторой половине дня сегодня, 6 февраля, в городе ожидается без осадков, ветер южный 2−7 м/с, температура −9… −11 °С, на дорогах местами гололедица.