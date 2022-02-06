Василий Иванов, 6 февраля 2022, 12:34 — REGNUM В Подмосковном Троицке прошёл народный сход, посвящённый обострившейся проблеме вырубки Троицкого лесного массива, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители Троицка заходят на территорию выпилки
Жители Троицка заходят на территорию выпилки
Василий Иванов © ИА REGNUM

В ходе акции протестующие против вырубки граждане записали обращение к президенту России и добились диалога с представителями фирмы-застройщика. От лица пришедших людей выступил правозащитник Антон Могильников. По требованию граждан, представители застройщика предоставили копии документов на работы по периметру обозначенной территории. В ходе публичной читки Антоном Могильниковым был установлен факт прекращения срока действия договора с департаментом строительства г. Москвы, имевшего конечную дату действия 20 января 2022.

Правозащитник Антон Могильников
Правозащитник Антон Могильников
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Рабочие строят забор по периметру территории выпилки леса
Рабочие строят забор по периметру территории выпилки леса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Собравшиеся граждане записывают обращение к президенту России Владимиру Путину
Избитый активист движения «Мы за лес»
Собравшиеся граждане записывают обращение к президенту России Владимиру Путину
Василий Иванов © ИА REGNUM
Избитый активист движения «Мы за лес»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Троицкий лес
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Троицкий лес
Василий Иванов © ИА REGNUM
Активисты с плакатами
Активисты с плакатами
Василий Иванов © ИА REGNUM
Благотворительный концерт
Благотворительный концерт
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народ обращается к сотруднику полиции
Народ обращается к сотруднику полиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Троицкий лес
Троицкий лес
Василий Иванов © ИА REGNUM

По оценке правозащитника, несмотря на прекращение срока действия документа, застройщику был выдан ордер на дальнейшие работы главой городского округа Троицк Владимиром Дудочкиным без согласования с департаментом. По факту незаконного уничтожения леса и хищения древесины, а также нанесения ущерба жителям Троицка и ограничения доступа в лес лично Могильниковым было составлено заявление прибывшим на «стройплощадку» сотрудникам полиции. Затем жители потребовали прекращения всех работ на территории Троицкого леса.

Спиленный Троицкий лес
Спиленный Троицкий лес
Василий Иванов © ИА REGNUM
Троицкий лес
Троицкий лес
Василий Иванов © ИА REGNUM
Люди собираются в центре просеки
Люди собираются в центре просеки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Народный сход в Троицком лесу
Народный сход в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Троицкий лес
Рабочий уходит при виде пришедших людей
Троицкий лес
Василий Иванов © ИА REGNUM
Рабочий уходит при виде пришедших людей
Василий Иванов © ИА REGNUM

К митингующим приехал депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Он заявил о запланированной встрече с главой г. Троицка Владимиром Дудочкиным. На просьбу депутата прекратить все работы вплоть до его встречи с Дудочкиным, запланированной на 10 февраля, представитель СУ-555 заявил, что не может остановить работы без особых на то оснований. Он запросил распоряжение о прекращении работ из департамента. Депутат сообщил о своём намерении получить соответствующее распоряжение, а также подать прошение начальнику Главного управления МВД России по г. Москве Олегу Баранову о проведении расследования инцидентов избиения протестующих граждан неизвестными в желтых жилетах и строительных касках, имевших место быть на протяжении предыдущей недели. При этом он особо отметил бездействие полиции, присутствовавшей во время данных инцидентов. После продолжительной беседы с представителем застройщика СУ-555, было принято решение о прекращении работ до понедельника, 7 февраля.

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин
Представитель СУ-555 Алмаз Фаридович
Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Представитель СУ-555 Алмаз Фаридович
Василий Иванов © ИА REGNUM
Плакаты с президентом России на деревьях в Троицком лесу
Плакаты с президентом России на деревьях в Троицком лесу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сергей Митрохин беседует с представителем СУ-555
Сергей Митрохин беседует с представителем СУ-555
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники народного схода препятствуют работе техники
Участники народного схода препятствуют работе техники
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники схода сваливают бревна на дорогу в знак протеста
Участники схода сваливают бревна на дорогу в знак протеста
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники народного схода препятствуют дальнейшей работе техники
Участники народного схода препятствуют дальнейшей работе техники
Василий Иванов © ИА REGNUM

На сегодняшний день одним из альтернативных решений стал проект переноса запланированного строительства школы с территории Троицкого леса вглубь городского массива.

Местная жительница указывает на спиленные деревья
Местная жительница указывает на спиленные деревья
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лесные руины
Лесные руины
Василий Иванов © ИА REGNUM
Троицкий лес
Троицкий лес
Василий Иванов © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Троицка нужны школы, а не монстр на месте леса