6 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 12:34 — REGNUM В Подмосковном Троицке прошёл народный сход, посвящённый обострившейся проблеме вырубки Троицкого лесного массива, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители Троицка заходят на территорию выпилки Василий Иванов © ИА REGNUM

В ходе акции протестующие против вырубки граждане записали обращение к президенту России и добились диалога с представителями фирмы-застройщика. От лица пришедших людей выступил правозащитник Антон Могильников. По требованию граждан, представители застройщика предоставили копии документов на работы по периметру обозначенной территории. В ходе публичной читки Антоном Могильниковым был установлен факт прекращения срока действия договора с департаментом строительства г. Москвы, имевшего конечную дату действия 20 января 2022.

Правозащитник Антон Могильников Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Рабочие строят забор по периметру территории выпилки леса Василий Иванов © ИА REGNUM

Собравшиеся граждане записывают обращение к президенту России Владимиру Путину Василий Иванов © ИА REGNUM Избитый активист движения «Мы за лес» Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM Троицкий лес Василий Иванов © ИА REGNUM

Активисты с плакатами Василий Иванов © ИА REGNUM

Благотворительный концерт Василий Иванов © ИА REGNUM

Народ обращается к сотруднику полиции Василий Иванов © ИА REGNUM

Троицкий лес Василий Иванов © ИА REGNUM

По оценке правозащитника, несмотря на прекращение срока действия документа, застройщику был выдан ордер на дальнейшие работы главой городского округа Троицк Владимиром Дудочкиным без согласования с департаментом. По факту незаконного уничтожения леса и хищения древесины, а также нанесения ущерба жителям Троицка и ограничения доступа в лес лично Могильниковым было составлено заявление прибывшим на «стройплощадку» сотрудникам полиции. Затем жители потребовали прекращения всех работ на территории Троицкого леса.

Спиленный Троицкий лес Василий Иванов © ИА REGNUM

Троицкий лес Василий Иванов © ИА REGNUM

Люди собираются в центре просеки Василий Иванов © ИА REGNUM

Народный сход в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Троицкий лес Василий Иванов © ИА REGNUM Рабочий уходит при виде пришедших людей Василий Иванов © ИА REGNUM

К митингующим приехал депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Он заявил о запланированной встрече с главой г. Троицка Владимиром Дудочкиным. На просьбу депутата прекратить все работы вплоть до его встречи с Дудочкиным, запланированной на 10 февраля, представитель СУ-555 заявил, что не может остановить работы без особых на то оснований. Он запросил распоряжение о прекращении работ из департамента. Депутат сообщил о своём намерении получить соответствующее распоряжение, а также подать прошение начальнику Главного управления МВД России по г. Москве Олегу Баранову о проведении расследования инцидентов избиения протестующих граждан неизвестными в желтых жилетах и строительных касках, имевших место быть на протяжении предыдущей недели. При этом он особо отметил бездействие полиции, присутствовавшей во время данных инцидентов. После продолжительной беседы с представителем застройщика СУ-555, было принято решение о прекращении работ до понедельника, 7 февраля.

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин Василий Иванов © ИА REGNUM Представитель СУ-555 Алмаз Фаридович Василий Иванов © ИА REGNUM

Плакаты с президентом России на деревьях в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Сергей Митрохин беседует с представителем СУ-555 Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники народного схода препятствуют работе техники Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники схода сваливают бревна на дорогу в знак протеста Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники народного схода препятствуют дальнейшей работе техники Василий Иванов © ИА REGNUM

На сегодняшний день одним из альтернативных решений стал проект переноса запланированного строительства школы с территории Троицкого леса вглубь городского массива.

Местная жительница указывает на спиленные деревья Василий Иванов © ИА REGNUM

Лесные руины Василий Иванов © ИА REGNUM

Троицкий лес Василий Иванов © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Троицка нужны школы, а не монстр на месте леса