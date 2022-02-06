Омск, 6 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. На территории посёлка Амурский-2 в Омске построят два новых микрорайона на 6 тыс. квартир. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, власти области и города заключили соглашение о реализации инвестпроекта с группой компаний «Стройбетон».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

Застройщику выделят под комплексную застройку 85 га земли. Кроме квартир, здесь появятся три детских сада на 930 мест. Стоимость проекта оценивается в 25,5 млрд рублей.

«Для Омска важно наличие строительных кранов в городской черте, потому что это новые налоговые отчисления в областной и муниципальный бюджет, это новые рабочие места», — отметил глава региона Александр Бурков.

По его словам, одно рабочее место в строительной отрасли позволяет создать ещё до десяти мест в смежных отраслях. А вновь построенные дома позволят снизить цены на жильё в целом. При этом 5% квартир передадут в собственность региона и города, которые затем будут предоставлены незащищённым слоям населения.