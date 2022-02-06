Лас-Вегас, США, , 09:15 — REGNUM Боец смешанного стиля (ММА) из Казахстана Шавкат Рахмонов победил досрочно Карлстона Линдси Харриса из Гайаны на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 47, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шавкат Рахмонов M-1global.com

Уже в первом раунде казахский спортсмен провел своему оппоненту точный бэк-кик (удар ногой назад с разворотом) в голову, чем отправил его на пол октагона, где провел добивание соперника ударами рук. В итоге рефери засчитал Харрису технический нокаут.

Отметим, эта победа стала 16-й (восемь — досрочно) ММА и третьей в UFC в активе 27-летнего ни разу непобежденного Шавката Рахмонова. Для 34-летнего Карлстона Линдси Харриса это поражение стало пятым при 16 (девять — досрочно) победах.