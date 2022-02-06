Москва, 6 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Защитить покупателей автомобилей от мошенников предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин обратил внимание на то, что сегодня установлен не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. В итоге покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег.

«Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство», — отметил спикер Госдумы в Телеграм-канале.

Сделать это планируется по аналогии с механизмом Росреестра при совершении сделок с недвижимостью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас данные о состоянии дома можно получить при помощи выписки из ЕГРН.

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