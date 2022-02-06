Новосибирск, 6 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области в массовой лыжной гонке «Лыжня России» из-за сложной эпидемиологической обстановки в этом году смогут участвовать только взрослые — 18 лет и старше. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Лыжня России — 2019» в Новосибирске

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При этом министр физической культуры и спорта области Сергей Ахапов отметил, что все территории готовятся к мероприятию. В Новосибирске местом проведения стартов традиционно станет лыжная база института ядерной физики Сибирского отделения РАН им. А. Тульского в Академгородке.

«Участие в «Лыжне России» обычно принимает порядка 15 тысяч жителей области, как спортсменов, так и просто любителей активного образа жизни, — уточнил Ахапов. — Но учитывая, что в этом году старты пройдут только для категории «восемнадцать плюс», эта цифра, конечно же, будет меньше».

Напомним, «Лыжни России» состоится 12 февраля 2022 года.