Москва, , 09:13 — REGNUM Специалисты отработают элементы сверхбыстрой схемы полёта к Международной космической станции во время запуска грузового российского корабля «Прогресс МС-20» летом 2022 года. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.

Грузовой корабль «Прогресс МС-08»

Муртазин рассказал, что полёт корабля «Прогресс МС-20» будет проходить по четырёхвитковой схеме. При этом во время сближения корабля с орбитальной станцией будут отработаны элементы сверхбыстрой одновитковой схемы.

«Полёт позволит подтвердить наши расчеты перед окончательным переходом к одновитковой схеме», — подчеркнул начальник отдела баллистики одного из ведущих предприятий Роскосмоса.

В РКК «Энергия» рассказали о разработке одновитковой схемы полёта к МКС в апреле 2019 года. Применение этой схемы позволит сократить время от запуска корабля до прибытия к станции до двух часов.

Среди применяемых в настоящее время схем сближения самой быстрой является двухвитковая. Впервые эта схема полёта была испытана в июле 2018 года при запуске корабля «Прогресс МС-09». Тогда между запуском корабля и прибытием к станции прошло 3 часа 40 минут.

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