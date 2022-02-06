Москва, , 09:10 — REGNUM Различные рассуждения западных стран о том, за сколько дней может пасть Киев в случае гипотетического российского вторжения и рассуждения о самом таком вторжении — это чисто воды безумство и паникерство. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя соответствующие публикации в западных СМИ.

Пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что в западных СМИ постоянно возникают публикации на тему якобы готовящегося вторжения России на Украину, при том что никаких реальных оснований для этого нет. Так, американское агентство Bloomberg выпустило фейк о том, что российское вторжение якобы уже началось, а германский таблоид Bild распространил «план Путину» об оккупации и аннексии Украины. Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники распространило информацию, что в случае российского вторжения Киев падет через «пару дней», а число жертв гипотетического конфликта составит 85 тысяч человек.

«Безумие и паникерство продолжаются. <…> Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тыс. жертв? И это бы основывалось на данных разведки, которые мы бы не раскрыли», — написал Полянский на своей странице в сети микроблогов Twitter.