Улан-Удэ, 6 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Бурятии за время пандемии коронавирус победили 79 329 человек. За прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 836 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявлено за сутки 1523 новых случая заражения коронавирусом, что более чем на сто случаев меньше, чем накануне. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 97 785, из которых 47% зарегистрировано в Улан-Удэ.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2642 (+5) человек (в возрасте до 65 лет — 2 чел, старше 65 лет — 3 чел)», — добавили в оперштабе.