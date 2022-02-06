Москва, , 09:06 — REGNUM Рассуждения стран Запада о сроках падения Киева и масштабах жертв в случае якобы вторжения РФ на Украину назвали безумством и паникерством. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Безумие и паникерство продолжаются… что, если мы скажем, что США могут захватить Лондон за неделю и привести к гибели 300 тыс. жителей? Все это основано на наших разведисточниках, которые мы не будем раскрывать», — написал он в Twitter.

Он предложил представить, насколько подобный вброс выглядел бы «правильным для американцев и британцев»?

Ранее Reuters опубликовало мнение чиновников из США, которые сообщили, что если ВС РФ во время «вторжения на Украину» решат захватить Киев, то украинская столица «падет через несколько дней». Также неназванные лица сообщили, что в США подсчитали вероятные потери в случае военного конфликта: украинская сторона потеряет 5 000 — 25 000 военнослужащих, а российская — от 3 000 до 10 000.