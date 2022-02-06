Москва, 6 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Николай Малышев — доктор медицинских наук, врач-инфекционист — рассказал, что больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи (за счет близкого контактирования) и в транспорте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, чтобы вирус распространился внутри семьи, его нужно откуда-то принести — им заражаются в основном в общественном транспорте.

«Это и ж/д вокзалы, аэропорты, … потому что там тесно, как правило, все без маски», — рассказал врач «Ленте.ру».

При этом поездки в такси не так сильно влияют на распространение COVID-19: между пассажиром и водителем сохраняется приличное расстояние, добавил он.