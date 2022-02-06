Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Доверие к официальным заявлениям американских властей относительно разведывательной и военной сфер в последнее время существенно снизилось из-за ряда ошибочных и заведомо ложных заявлений. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Белый дом Jiang Dong-Qin

По данным агентства, в свете ошибочных и заведомо ложных утверждений, которые звучат из Вашингтона, особенно, что касается якобы подготовки Россией некоей провокации на Украине, привело к тому, что доверие к официальным заявлениям властей США упало.

AP напомнило, что журналисты агентства попросили у администрации Джозефа Байдена доказательств хоть каких-то доказательств тех громких утверждений относительно событий, касающихся национальной безопасности. В ответ было получено лишь это: «Вы должны нам поверить».

Белый дом не стал раскрывать, на каком основании было заявлено, что Россия якобы готовит «операции под чужим флагом» в качестве предлога для вторжения на Украину.

Также Белый дом не стал пояснять, на чем основано заявление о том, что причиной гибели мирных жителей в ходе операции в Сирии по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши стал взрыв, осуществленный смертником, а не действия американских спецназовцев.

Более того, AP указывает, что в ответах американской администрации проявилась «особая едкость», когда официальный представитель Белого дома допустил, что задающие вопросы о доказательствах журналисты якобы играют на руку пропаганде других стран.

Отсутствие прозрачности существенно уменшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону.