Иркутск, 6 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 6 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7703 человека, причём 17 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 183 755 (+2553 за сутки). За последнее время это один из рекордных показателей.

Госпитализирован 3891 (+155 за сутки). Это на 23 пациента больше, чем накануне.

В то же время излечились 156 334 пациента (+479 за сутки).

Ещё 614 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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