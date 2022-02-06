Москва, , 08:46 — REGNUM Лауреаты российской премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» будут объявлены 6 февраля. Об этом сообщает координационная группа премии.

Кадр из фильма «Разжимая кулаки» Кадр из фильма «Разжимая кулаки»

На победу в главной категории «Лучший фильм» претендуют картины «Капитан Волконогов бежал» режиссёров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Нучча» Владимира Мункуева и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. «Капитан Волконогов бежал», «Разжимая кулаки» и «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко также претендуют на награду в категории «Лучшая режиссёрская работа».

Лучшим актёром 2021 года по версии премии станет Мераб Нинидзе (за работу в картине «Дело»), Филипп Янковский («Иван Денисович») или Юрий Борисов («Капитан Волконогов бежал» и «Купе номер 6»). На победу в категории «Лучшая актриса» претендуют Ксения Раппопорт («Мама, я дома»), Милана Агузарова («Разжимая кулаки») и Тинатин Далакишвили («Медея»). Церемония будет транслироваться на YouTube-канале премии с 17:00 мск.

Премия «Белый слон» основана Гильдией киноведов и кинокритиков России в 1998 году. В феврале 2021 года гильдия устранилась от организации премии.

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